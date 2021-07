Smartband nuovo? Pagalo pochissimo su eBay, grazie ai saldi estivi del momento. Un braccialetto intelligente, perfetto come assistente quotidiano, che metti al polso a 10€ circa: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PITSMART21”. Le spedizioni sono assolutamente gratis: arriverà a casa tua in pochissimi giorni.

Smartband in gran sono su eBay: pochissimi pezzi

Bello, comodo e super leggero, si abbinerà a qualsiasi outfit. Lascialo al polso tutto il giorno e sfruttalo come assistente personale. Infatti, le funzionalità di questo gioiellino sono tantissime. Potrai contare su di lui per vedere chi ti chiama oppure quali notifiche hai ricevuto sullo smartphone al quale avrai connesso il tuo wearable in Bluetooth.

Naturalmente, come da sua natura, questo device è anche un ottimo activity tracker: tieni traccia dell'attività fisica svolta, monitora monitora le tue performance e tienine traccia.

Infine, non dimenticare che questo gioiellino è anche pronto a farti da assistente per la salute. Pensa: oltre al classico battito cardiaco, il device terrà sotto controllo la qualità del tuo riposo notturno e stimerà la pressione sanguigna.

Insomma, un vero e proprio compagno per il quotidiano, che adesso porti a casa a prezzo bassissimo da eBay: mettilo nel carrello, inserisci il codice “PITSMART21” e pagalo appena 10€ circa.

Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite: il smartband arriverà a casa in pochissimo. Sii rapido per: le scorte sono in esaurimento! Ti è piaciuta quest'offerta? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

