Smart TV Xiaomi P1E da 32": FOLLIA di eBay e prezzo BASSISSIMO

Siete alla ricerca di un’ottima Smart TV di piccole dimensioni che sia economica, ma di buona qualità? Su eBay sta letteralmente andando a ruba la Smart TV Xiaomi P1E da 32″ il cui prezzo di listino scende fino a 149 euro. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo TV sul web, quindi vi consigliamo di non lasciarvi scappare l’occasione.

Smart TV Xiaomi P1E da 32″: caratteristiche principali

La diagonale da 32 pollici di questa Smart TV la rende perfetta per delle stanze secondarie che non siano il salotto di casa, come la cucina o la camera da letto. Dopotutto è perfetta per rispondere a questa esigenza presentandosi con un pannello di qualità con risoluzione HD Ready e il supporto alla piattaforma Android che permette di accedere a numerose applicazioni di intrattenimento.

Grazie al sistema operativo sono presenti varie applicazioni come Netflix, YouTube, Spotify, Prime Video, DAZN, Disney+ e molte altre e potrete controllarle direttamente tramite i comandi rapidi del telecomando. Tutto quello che dovrete fare è collegare la televisione a una connessione WiFi per sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità. Ovviamente è anche pronta a ricevere il nuovo digitale terrestre.

Insomma, è abbastanza chiaro come questo tv sia abbastanza richiesto, pertanto affrettatevi prima che finiscano le scorte. Il prezzo è veramente assurdo perché a 149 euro diventa un grandissimo affare. Venditore super affidabile con oltre 248mila valutazioni e il 95,9% di feedback positivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.