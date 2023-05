Smart TV Xiaomi P1E 32": su Monclick l'OFFERTA più bassa del web

Se sei alla ricerca di uno Smart TV di piccole dimensioni, da mettere in camera da letto per giocare o guardare la televisione dopo cena, lo Xiaomi TV P1E da 32 pollici è il televisore che fa al caso tuo. Perché ha una risoluzione top, a bordo trovi un sistema operativo completo e in più il design a cornice ha il potere di adattarsi a qualsiasi ambiente. Oggi lo puoi acquistare in offerta su Monclick a 179,90 euro anziché 249,90 euro, risparmiando così 70 euro sul prezzo consigliato.

Smart TV Xiaomi P1E in sconto di 70 euro su Monclick

L’esperienza di visione offerta dalla risoluzione 4K UltraHD è introvabile in altri televisori da 32″ in vendita sotto i 200 euro. Anche la tecnologia MEMC integrata da Xiaomi contribuisce a rendere questo Smart TV un best buy, con un’esperienza visiva senza più vibrazioni né strappi, per godersi al meglio un gioco di corse o un film d’azione. C’è poi il sistema operativo Android TV, altro fiore all’occhiello di un televisore aperto a un intrattenimento infinito, con oltre 7000 app disponibili.

Incluso nella confezione c’è infine un comodo telecomando Bluetooth che funziona da ogni angolazione e integra non soltanto i pulsanti Netflix e Prime Video, ma anche quello dell’assistente vocale di Google.

L’eccezionalità dell’offerta di Monclick sta anche nella sua unicità. Il modello da 32″ non è più in vendita sul sito ufficiale di Xiaomi e su Amazon risulta esaurito. Che cosa aspetti dunque? Cogli al volo l’ultima offerta sullo Xiaomi TV P1E da 32″ per risparmiare 70 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna è gratuita e puoi anche scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero da 59,96 euro al mese con Klarna o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.