Smart TV Xiaomi P1E 32"in offerta a meno di 180€ (Unieuro)

Mi TV P1 è lo Smart TV di Xiaomi con schermo senza bordi, Android TV come sistema operativo e Google Assistant integrato. Si distingue dagli altri per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo, esaltato ancora di più con l’ultima offerta di Unieuro, dove puoi acquistare il modello da 32″ a 179,99 euro anziché 249,99 euro, grazie allo sconto del 27%. La spedizione è gratuita e se vuoi puoi scegliere anche il pagamento rateale con Klarna o PayPal a interessi zero, con tre rate da 59,99 euro al mese.

Smart TV Xiaomi P1E in sconto del 27% sul sito di Unieuro

Il design senza cornice del nuovo Mi TV P1 offre un’esperienza visiva coinvolgente e più chiara, con un rapporto schermo-corpo ai massimi livelli. Al di là del design, però, il vero fiore all’occhiello dello Smart TV di Xiaomi è Android TV, semplicemente il miglior sistema operativo per semplicità d’uso e offerta di intrattenimento. Puoi infatti scegliere tra oltre 7.000 app e avere accesso a più di 400.000 programmi, film e serie tv. Incluso nella confezione trovi anche un telecomando Bluetooth con il quale riesci a controllare il televisore da qualsiasi direzione. E se hai l’abbonamento a Netflix o a Prime Video, grazie ai due pulsanti dedicati effettui l’accesso immediatamente.

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore per la tua camera da letto o per la stanza in cui lavori e hai un budget fino a 200 euro, il Mi TV P1 da 32″ di Xiaomi è l’acquisto ideale. Approfitta subito della maxi offerta sul sito ufficiale Unieuro per risparmiare 70 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

