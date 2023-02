Smart TV Xiaomi, ora con oltre 100€ di sconto solo su Ebay

Il noto store online Ebay propone spesso diversi prodotti tech in super sconto. Ora, se sei alla ricerca di un nuovo televisore, non puoi non approfittare della nuova offerta proposta dallo store. Potrai infatti portarti a casa questo favoloso smart TV del noto marchio Xiaomi con oltre 100€ di sconto rispetto al suo prezzo iniziale. Tutto questo grazie anche all’ulteriore sconto del 10% grazie al coupon dedicato CASA23. Un’occasione davvero ghiotta e che non puoi lasciarti scappare. E allora che cosa stai aspettando? Corri su Ebay e porta subito a termine il tuo ordine.

Smart TV Xiaomi, offerta favolosa a meno 100€ solo su Ebay

Se sei alla ricerca di uno smart TV ma fino ad ora non ne hai mai acquistato uno perché troppo costoso, ora è arrivata l’occasione giusta. Questo nuovo smart TV del noto marchio Xiaomi è davvero favoloso. Dispone di un bel display con una diagonale da 32 pollici. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD ed ha una elevata risoluzione pari ad HD Ready. Potrai quindi goderti tutti i contenuti multimediali che desideri su questo bel display.

Si tratta di un televisore di qualità ed oltretutto è smart. Il nuovo televisore Xiaomi ha come interfaccia Android e questo renderà ancora più semplice tutto ciò che vorrai fare. Potrai infatti navigare con semplicità fra le varie impostazioni del sistema e potrai scegliere tra tante diverse applicazioni, come YouTube e Netflix.

Le cornici attorno al display sono molto ridotte. Se lo vorrai, potrai anche appendere questo fantastico televisore al muro per mezzo di un gancio. Il peso complessivo è infatti di appena 4 kg. Insomma, il nuovo smart TV del produttore Xiaomi da 32 pollici è davvero un ottimo prodotto e a questo prezzo non puoi davvero lasciartelo sfuggire. Potrai infatti acquistarlo sullo store Ebay con oltre 100€ di sconto rispetto al suo prezzo di listino sfruttando il coupon dedicato CASA23. E allora, che te ne pare? Corri subito su Ebay e porta a termine il tuo acquisto prima che termini l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.