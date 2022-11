In questi primi giorni dei Mondiali di calcio sei stato invitato a casa da amici e ti sei accorto che il tuo vecchio televisore è indietro anni luce rispetto ai più recenti Smart TV. Ma la sorpresa più grande è stata quando hai chiesto loro il prezzo. Ecco, se cerchi un televisore che offre il più alto grado di risoluzione possibile a un prezzo stratosferico, lo Smart TV Xiaomi F2 da 43″ è il prodotto ideale. A maggior ragione oggi, il grande giorno del Black Friday, con Amazon che lo mette in vendita a 269,00€, a fronte di un prezzo consigliato di 399,00€, per effetto dello sconto pari al 33%.

Smart TV Xiaomi F2 da 43″, la televisione come non l’hai mai vista

In fatto di rapporto qualità-prezzo, da tempo Xiaomi detta legge sia in ambito telefonico sia nei dispositivi intelligenti per la casa. E ora che ha fatto il suo ingresso prepotente nel mercato dei televisori, la storia si ripete. Se poi scegli di acquistare uno Smart TV Xiaomi il giorno del Black Friday, magari pure su Amazon, beh, fai l’affare dell’anno.

Lo Xiaomi F2 è uno Smart TV che offre una risoluzione 4K Ultra HD, per regalarti un’esperienza di visione d’altissimo livello. A un prezzo stracciato, aggiunge anche l’integrazione completa con il sistema operativo Fire TV di Amazon unita al telecomando vocale con Alexa. Non mancano nemmeno le app di video streaming più famose, tra cui Netflix, NOW, DAZN e Disney+, oltre naturalmente a Prime Video e RaiPlay. E poi, lasciatelo dire, il design senza bordi metallici è qualcosa di cui ti innamorerai subito.

Approfitta subito dell’offerta del Black Friday di Amazon sullo Smart TV Xiaomi F2 da 43″, tuo a soli 269,00€ invece di 399,00€. E lo paghi anche in cinque comode rate mensili a interessi zero da 53,80€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.