Smart TV Xiaomi da 55 pollici: bastano 399€ con QUEST'OFFERTA di Amazon (anche in 5 rate)

Per chi ha bisogno di un nuovo Smart TV, in questo momento è disponibile un’offerta da non perdere dedicata alla Xiaomi F2 da 55 pollici. Il TV di casa Xiaomi è protagonista di una nuova offerta Amazon con prezzo scontato a 399 euro invece di 499 euro. La promozione in corso consente anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con una semplice carta di debito. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. La consegna, gratuita, è programmata in pochi giorni lavorativi.

TV Xiaomi in offerta su Amazon: è una promozione da non farsi sfuggire

La Smart TV Xiaomi F2, dotata di piattaforma smart Fire TV, è un modello completo e ricco di funzionalità. Il pannello da 55 pollici è dotato di risoluzione 4K con supporto HDR 10. Da notare anche la presenza di un design senza bordi che rende il modello particolarmente elegante. La dotazione tecnica comprende porte HDMI 2.1. Lato software, invece, ci sono tutte le app dei principali servizi di streaming.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi F2 da 55 pollici ad un prezzo scontato di 399 euro invece di 499 euro. La promozione garantisce uno sconto di 100 euro rispetto al già conveniente prezzo standard. In questo modo, il modello da 55 pollici arriva a costare meno del modello da 50 pollici, disponibile a 449 euro.

In più, per gli utenti interessati all’acquisto, c’è la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi (è necessario avere un account Amazon abilitato ai pagamenti rateali), anche pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

