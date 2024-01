Smart TV Xiaomi da 32" in offerta a solo 159€: Netlix e YouTube sono già installati

La Xiaomi P1E è una Smart TV da 32 pollici che offre un’esperienza di visualizzazione coinvolgente e confortevole grazie al suo schermo LED HD con risoluzione 720p. Con colori vibranti e immagini realistiche, è perfetta per l’utilizzo in camera da letto o nello studio a casa. In offerta su Amazon, oggi può essere tua a soli 159€, grazie ad un imperdibile sconto del 31%.

Dotata di un HD Triple Tuner per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2, questa TV offre una varietà di opzioni di ricezione dei canali televisivi. Il design nero elegante offre una proporzione schermo-corpo più alta e un ampio angolo visivo di 178° per un’esperienza visiva immersiva e piacevole.

La Xiaomi P1E è dotata di Android TV 11.0 con Google Assistant e accesso al Google Play Store, offrendo una vasta gamma di app e giochi da scaricare. Prime Video, Netflix, YouTube e Chromecast sono integrati per un facile accesso a un’ampia selezione di contenuti.

Con 2 porte HDMI, 2 porte USB, ingresso AV, Ethernet LAN, WLAN e uscita per cuffie, questa smart TV offre molte opzioni di connettività per collegare dispositivi esterni.

Il design ultra sottile con bordi non invasivi si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. Il telecomando Bluetooth a 360° consente un controllo comodo e facile da qualsiasi angolazione, con pulsanti dedicati per Netflix e Prime Video per un accesso rapido alle tue piattaforme di streaming preferite. Non farti scappare questa offerta e acquistala oggi ad un prezzo imperdibile!

