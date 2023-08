Smart TV TCL UHD 4K da 65" a prezzo PAZZO: -35% su eBay (-280€)

Quando eBay mette in moto offerte di questa portata è praticamente impossibile resistere: oggi la stupenda smart TV TCL UHD 4K da 65″ crolla a un prezzo molto conveniente. Infatti, grazie a un risparmio immediato di ben 280€, eBay ti offre uno sconto del 35% per una televisione di cui non potrai più fare a meno.

Senza giri di parole, ti basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per farti una idea della qualità della smart TV TCL. È realizzata con materiali premium, sfoggia un design accattivante e gode di una scheda tecnica pensata per assicurarti un’esperienza visiva sempre al top.

Sfrutta subito lo sconto di 280€ di eBay per la smart TV TCL UHD 4K da 65 pollici

La smart TV TCL monta un eccellente pannello QLED da 65″ ad altissima risoluzione Ultra HD 4K, il tutto gestito con maestria da Google TV. Pronto al digitale terrestre 2.0 (DVB-C) sin dalla prima accensione, tramite la televisione TCL puoi guardare tutti i film e serie TV dalle più importanti piattaforme di streaming del momento (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, eccetera).

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la bellissima smart TV a marchio TCL fintanto che puoi riceverla gratis direttamente a casa con un risparmio complessivo di ben 280€. Ricorda, infine, che se l’acquisti tramite PayPal hai a disposizione il pagamento in tre rate senza interessi e senza busta paga.

