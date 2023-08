Smart TV TCL da 50" in super offerta a 329,90 euro da Unieuro

Lo Smart TV di TCL appartenente alla Serie P638 unisce le tecnologie 4K HDR, HDR10, Dolby Vision e Motion Clarity 60 Hz per un’esperienza visiva superiore, con immagini dettagliate e fluide. Ideale per goderti sport in HDR, serie TV, film e videogiochi alla massima risoluzione, oggi lo puoi acquistare a soli 329,90 euro grazie alla super offerta del sito di Unieuro, risparmiando 120 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita.

Smart TV TCL da 50″ in sconto di 120 euro sul sito di Unieuro

Il TV 4K HDR della Serie P638 del marchio TCL assicura colori brillanti e neri profondi in qualsiasi contesto, offrendoti il massimo dettaglio. Merito del supporto all’High Dynamic Range, per una resa impeccabile delle sfumature, indipendentemente siano esse chiare o scure.

Guarda i nuovi episodi della tua serie preferita, vivi gli eventi sportivi in diretta come non li hai mai visti fino ad oggi, goditi i migliori show dei programmi televisivi e streaming in partenza dal prossimo mese di settembre. Tutto merito del Motion Clarity, che offre tutti i dettagli possibili nelle scene d’azione più movimentate.

A tutto questo aggiungici infine l’intrattenimento di Google TV, il sistema operativo che raccoglie film, programmi TV, serie e molto altro ancora dai tuoi abbonamenti e dalle tue app sui dispositivi mobili.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro sullo Smart TV di TCL da 50 pollici per risparmiare 120 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate da 109,96 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.