Smart TV TCL da 50 pollici in offerta: costa solo 299 euro su Amazon

Su Amazon è possibile sfruttare un’ottima offerta per l’acquisto di uno Smart TV firmato TCL. In questo momento, infatti, il modello da 50 pollici è disponibile al prezzo scontato di 299 euro invece di 449 euro mentre la versione da 55 pollici viene proposta al prezzo scontato di 379 euro. Per entrambi i modelli c’è la possibilità di acquisto in 5 rate senza interessi. Tutta la gamma di Smart TV TCL in offerta è dotata della piattaforma smart Google TV. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Dalla pagina della promozione possibile scegliere quale versione del TV dell’azienda acquistare a prezzo scontato.

TV TCL in offerta su Amazon: nuovo minimo storico

La gamma TV di TCL è ricca di opzioni di ottima qualità. I modelli in offerta oggi sono dotati di piattaforma Google TV, con tutte le app dei servizi di streaming e il supporto ad Alexa e Assistente Google, e di un pannello LED 4K HDR. Da notare anche un elegante design senza bordi che contribuisce a rendere ancora più interessanti i TV dell’azienda che diventano anche degli ottimi elementi di design.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV TCL 50P639 al prezzo scontato di 299 euro. In sconto c’è anche la versione da 55 pollici che viene proposta al prezzo di 379 euro. Per entrambi i modelli, inoltre, è possibile puntare sull’acquisto in 5 rate senza interessi. Da notare che è disponibile anche un modello da 43 pollici al costo di 269 euro. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.