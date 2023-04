Smart TV TCL al prezzo MINIMO STORICO su Amazon: bastano 269€

La gamma di Smart TV di TCL è ora protagonista di una nuova offerta Amazon: grazie alla promozione in corso è possibile acquistare il modello da 43 pollici con risoluzione 4K al prezzo scontato di 269 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per quest’ottimo TV, dotato di piattaforma smart Google TV e, quindi, in grado di garantire un’esperienza di intrattenimento davvero completa. Tra i modelli in offerta troviamo anche il TV da 55 pollici a 371 euro ed il più grande TV da 65 pollici che viene proposto al prezzo di 499 euro. Per accedere alle offerte è possibile sfruttare il link qui di sotto.

TV TCL in offerta su Amazon: si parte da 269 euro

La gamma di Smart TV di casa TCL può contare, in tutte le sue varianti, su un pannello 4K HDR di alta qualità e su di un design senza bordi. C’è anche la piattaforma smart Google TV che garantisce la possibilità di sfruttare tutte le applicazioni dedicate all’intrattenimento domestico. Da notare anche la compatibilità con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV TCL da 43 pollici al prezzo scontato di 269 euro: si tratta di un nuovo prezzo minimo storico per questo modello, disponibile con consegna gratuita in pochi giorni lavorativi. Da notare, inoltre, che in sconto ci sono anche altre varianti della gamma. Il TV da 55 pollici è disponibile a 371 euro mentre il TV da 65 pollici può essere acquistato al prezzo di 499 euro.

Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.