Smart TV TCL da 50" a 50€ al mese SENZA INTERESSI solo su Amazon

Smart TV TCL da 50 pollici a soli 599,90 euro, invece che 849,90 euro.

Una promozione assolutamente da non perdere. Infatti è un ritorno al minimo storico e dunque non durerà a lungo.

Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 50 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Smart TV TCL con pannello QLED da 144 Hz

Con questa Smart TV potrai vedere tutti i contenuti che vuoi in uno schermo gigante che ti farà rivivere le stesse emozioni di un cinema. Grazie a una risoluzione 4K e un pannello QLED con refresh rate a 144 Hz, potrai vedere ogni film, serie TV ed evento sportivo come mai prima.

Le varie tecnologie come Quantum Dot e High Dynamic Range regalano colori sempre perfetti e dettagli precisi. È dotata anche di speaker con sistema audio Onkyo 2.0 e Dolby Atmos per un suono pazzesco. Inoltre con Google TV puoi vedere tutto l’intrattenimento che vuoi e scegliere tra migliaia di applicazioni che puoi scaricare facilmente.

Smart TV TCL da 50 pollici a soli 599,90 euro, invece che 849,90 euro.