Smart TV TCL 4K UHD da 43" con Fire TV e Alexa oggi tua a un prezzo da CAPOGIRO

Devi cambiare la tua vecchia Smart TV ma sei indeciso tra quale modello scegliere? Vorresti evitare di spendere un mucchio di soldi ma avere comunque qualcosa di ottima qualità? Allora dai un’occhiata questa strepitosa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Smart TV TCL 4K UHD da 43 pollici a soli 279 euro, invece che 329 euro.

Già il prezzo originale per un 43 pollici non era per niente male ma con questo sconto del 15% risparmi 50 euro ed è da prendere al volo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 55,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Smart TV TCL da 43 pollici a un prezzaccio

Indubbiamente è il prezzo che rende la Smart TV TCL da 43 pollici uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria, ma non è l’unica cosa per cui si fa apprezzare. Grazie al suo design senza cornice sui tre lati offre un maggiore coinvolgimento e risulta incredibilmente sottile. Inoltre gode di una risoluzione 4K UHD per immagini sempre nitide e dettagliate dai colori vivaci e reali.

Troverai all’interno Fire TV dove potrai raccogliere tutti i tuoi contenuti e goderti applicazioni come Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV, Disney+, Spotify, DAZN e tanto altro. C’è anche Alexa integrata con cui potrai parlare per regolare il volume, cambiare i canali e controllare i tuoi dispositivi intelligenti di casa.

Una fantastica promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi sparisca vai su Amazon e acquista la tua Smart TV TCL 4K UHD da 43 pollici a soli 279 euro, invece che 329 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.