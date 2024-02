Smart TV TCL da 43 pollici 4K FHD con Google TV a 100€ in MENO

Cambia il tuo vecchio televisore senza dover sborsare un mucchio di soldi grazie a questa promozione di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la Smart TV TCL da 43 pollici a soli 249,90 euro, invece che 349,90 euro.

Con lo sconto del 29% puoi risparmiare ben 100 euro sul totale e il tuo modo di vedere film, serie TV, partite di calcio e tanto altro, cambierà totalmente. Grazie al suo design sottile la puoi mettere ovunque, anche se non hai tantissimo spazio. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Smart TV TCL da 43 pollici a prezzo piccolissimo

Penso che sia inutile ribadire quanto il prezzo sia davvero molto più basso. Quindi andiamo a vedere le sue specifiche:

Risoluzione: potrai vedere immagini in 4K FHD e grazie all’ HDR non perderai nessun dettaglio anche quando le immagini sono veloci o più scure.

potrai vedere immagini in e grazie all’ non perderai nessun dettaglio anche quando le immagini sono veloci o più scure. Audio: è dotata di Dolby Audio che regala un suono meraviglioso per un’esperienza molto più coinvolgente.

Colori e contrasto : con la tecnologia Dynamic Color Enhancement i colori sono ricchi e vividi e il contrasto è migliorato per una visione eccellente.

: con la tecnologia i colori sono ricchi e vividi e il contrasto è migliorato per una visione eccellente. Google TV: avrai un’interfaccia molto intuitiva dove potrai scaricare tutte le app che desideri. E con il telecomando incluso puoi usare i comandi vocali.

Andrà letteralmente a ruba per cui non perdere tempo. Vai immediatamente su Amazon e acquisita la tua Smart TV TCL da 43 pollici a soli 249,90 euro, invece che 349,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.