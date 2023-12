Smart TV TCL da 40” FHD con Android TV tua a 40€ in MENO

Offerta incredibile solo su Amazon per la mitica Smart TV TCL da 40 pollici che ora puoi avere a soli 229,90 euro, invece che 269,90 euro. Già il prezzo di listino è sceso parecchio ma con questo ulteriore sconto del 15% avrai un risparmio di ben 40 euro sul totale. Davvero una promozione da non perdere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Smart TV TCL da 40 pollici: la migliore a questo prezzo

Non ci sono dubbi a questa cifra non puoi avere di meglio. In questo momento è sicuramente l’acquisto con il rapporto qualità prezzo più vantaggioso. Avrai una Smart TV con Android TV incorporato che ti permette quindi di avere tantissime app gratuite che puoi scaricare e mettere tutte nella home per averle subito pronte.

Ha una bellissima risoluzione FHD che insieme ad HDR10 ti regalerà immagini perfette, nitide e dai colori intensi e vivaci. Il design sottile senza la cornice sui lati renderà ogni contenuto molto più coinvolgente e reale. È anche dotata delle tecnologie Bluetooth e Chromecast integrate. Questo vuol dire che puoi collegare qualsiasi dispositivo velocemente senza cavi.

Fai alla svelta perché a una cifra del genere la vorranno tutti. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Smart TV TCL da 40 pollici a soli 229,90 euro, invece che 269,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.