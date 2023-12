Smart TV TCL 32" Full HD con Fire TV: ottimo PREZZO su Amazon (169€)

Perfetta per un piccolo appartamento o una stanza secondaria, come la cucina o la camera da letto, questa Smart TV TCL da 32 pollici con risoluzione Full HD è già l’affare della giornata su Amazon. Grazie ad uno sconto del 15% puoi acquistarla a soli 169 euro, con consegna Prime prevista entro la settimana, ben prima di Natale. Ottima dunque anche come regalo.

Smart TV TCL 32″: Full HD e Fire TV integrata

L’intrattenimento diventa illimitato grazie alla Fire TV integrata. Con migliaia di app e canali tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molti altri, avrai a disposizione una vasta gamma di contenuti per ogni gusto.

L’audio è un’altra chicca di questa Smart TV. Grazie alla tecnologia Dolby, potrai goderti un suono surround puro, profondo e coinvolgente. Con DTS Virtual: X e DTS-HD, l’audio avvolgente completerà l’esperienza di visione, regalandoti un piacere per le orecchie.

E se pensi che sia tutto, aspetta di scoprire il controllo vocale. Con il telecomando vocale con Alexa, puoi cambiare canale, regolare il volume, aprire le app e molto altro ancora, tutto con il potere della tua voce. Inoltre, avrai il controllo della tua smart home attraverso comandi vocali intuitivi.

Non è finita qui: grazie a Miracast e AirPlay 2, trasmettere i contenuti dai tuoi dispositivi Android, iOS o Mac direttamente sul tuo TV diventa un gioco da ragazzi.

Questa Smart TV TCL 32″ Full HD è un affare che non puoi perdere. Approfitta dell’offerta su Amazon a soli 169 euro invece di 169 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.