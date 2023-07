Smart TV Sony in offerta: sconti pazzeschi con il Prime Day 2023

Se stai cercando un nuovo televisore, hai aspettato il momento giusto poiché – ancora per poco tempo – potrai scegliere tra una lunga lista di ottime smart TV Sony in offerta, grazie alle offerte pazzesche proposte da questo Amazon Prime 2023.

Per renderti la vita più semplice, di seguito potrai consultare le offerte più convenienti e imperdibili che saranno disponibili sino alla giornata di domani 12/07/2023.

Prime Day 2023: le TV Sony con sconti pazzeschi

Prime Day 2023 è l’occasione perfetta per acquistare una TV Sony con sconti pazzeschi. Approfitta delle promozioni e goditi l’esperienza di visione di livello superiore.

Sony KD-50X85K

Questa smart TV Sony KD-50X85K da 50 Pollici in 4K Ultra HD, completa della tecnologia audio surround di Dolby Atmos, che ti permetterà di guardare i tuoi film preferiti suscitandoti le stesse emozioni del cinema, potrà essere tua al prezzo incredibile di soli 629,00 euro grazie allo sconto del 26%. Corri su Amazon e acquista questo prodotto unico risparmiando 220,00 euro.

Sony KD-65X85K

Se sei amante degli schermi più ampi, invece, ti proponiamo questa magnifica smart TV Sony da 65 pollici, perfetta non solo se sei appassionato di cinema, ma anche ti piace passare il tuo tempo libero a giocare ai videogiochi. In tal caso, non perdere altro tempo, la TV Sony KD-65X85K ti aspetta al prezzo super scontato di soli 899,00 euro invece di 1.309,72 euro: risparmia il 31%.

Sony KD-75X85K

Con le stesse caratteristiche dei televisori appena citati, questa magnifica Smart TV Sony KD-75X85K ti consentirà di immergerti totalmente all’interno delle scene dei tuoi film preferiti grazie all’audio sensazionale e al suo schermo da 75 pollici. Con uno sconto super del 39%, questa smart TV è assolutamente da non perdere. Cosa aspetti?

Sony XR-55X90S

Approfittando dello sconto del 24% di questo Amazon Prime Day 2023, potrai portarti a casa la spettacolare smart TV Sony XR-55X90S al prezzo di soli 849,00 euro invece di 1.109,99 euro. Questa imperdibile TV LED XR Full Array è provvista di retroilluminazione su tutto il display che ti offrirà colori e contrasto realistici. Acquistala subito!

Sony BRAVIA KD-75X81K

Infine, a soli 999,00 euro potrai acquistare questo pazzesco televisore Sony BRAVIA KD-75X81K con sconto del 24%, alimentato dall’innovativo processore X1, provvisto di X-Balanced Speaker e Dolby Atmos. Che aspetti? Corri su Amazon e concludi il tuo ordine.

Dunque, se sei cliente Amazon Prime, non perdere altro tempo e approfitta delle offerte super convenienti che ti propone il Prime Day 2023 per acquistare il tuo nuovo smart TV Sony in offerta. Se non sei cliente Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni, così anche tu potrai usufruire di moltissimi vantaggi, come spedizione e reso gratuiti e tanto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.