Smart TV Sony Bravia 65" 4K: che occasione, MEGA SCONTO su Amazon (-500€)

Ti segnaliamo una delle migliori offerte del giorno su Amazon, limitatissima, che ti permette di portare a casa una Smart TV Sony Bravia 65″ 4K a un prezzo incredibilmente ridotto. Non perdere questa occasione: con uno sconto di 500€, puoi avere il meglio dell’intrattenimento direttamente nel tuo salotto.

Smart TV Sony Bravia in super offerta: le caratteristiche

Il cuore di questa Smart TV Sony Bravia è il suo display Full Array LED, che offre un’esperienza visiva straordinaria. Ogni scena prende vita con luminosità e contrasto ineguagliabili, portando un livello di realismo che ti lascerà senza fiato. Grazie al potente processore X1, ogni contenuto viene analizzato in tempo reale, rivelando dettagli e consistenza in ogni scena. Ogni volta che guardi una partita o un film, sentirai di essere al centro dell’azione.

Ma non è solo l’immagine a essere straordinaria. Questa Smart TV è dotata di Dolby Atmos, che offre un suono surround coinvolgente, trasformando ogni evento sportivo che guardi e ogni commento che ascolti in un’esperienza avvolgente. Inoltre, il gruppo di speaker X-Balanced ottimizza la qualità audio, garantendo che il suono sia altrettanto eccezionale dell’immagine.

Questa Smart TV è progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi arredamento. Il suo design moderno e minimalista, con una cornice Seamless Edge, mantiene l’attenzione su ciò che conta davvero: l’immagine. Il supporto TV a due vie è elegante, nero e sottile, progettato per adattarsi a superfici di mobili larghe e strette. La praticità incontra l’eleganza.

Con la Google TV integrata, puoi accedere a oltre 700.000 film e serie TV dai tuoi servizi di streaming preferiti. Tutto è organizzato in base ai tuoi interessi personali, rendendo la navigazione più semplice che mai. E se stai cercando contenuti esclusivi, l’app BRAVIA CORE offre centinaia di film solo per i possessori di TV BRAVIA. Puoi anche scegliere 10 film da riscattare con qualità HDR fino a 4K e godere di 24 mesi di streaming illimitato.

Non perdere questa incredibile opportunità di portare a casa una delle Smart TV più avanzate e straordinarie sul mercato. A soli 1099€ invece di 1599€, questa offerta è una vera occasione. Inoltre, puoi usufruire delle opzioni di pagamento a rate per rendere l’acquisto ancora più conveniente. Non aspettare troppo, perché questa offerta potrebbe non durare a lungo e i pezzi rimasti sono davvero pochi.

