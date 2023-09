Smart TV Sony 4K 50" in SUPER SCONTO su Amazon (-29%)

Di ritorno dalle ferie non sarà forse il caso di farsi un bellissimo regalo per avere il cinema a casa propria? Ecco che Amazon giunge in nostro soccorso con l’offerta attiva su questa fantastica Smart TV Sony Bravia 4K da 50 pollici che puoi acquistare a soli 639 euro invece di 899,99. Una occasione che non puoi farti scappare.

Smart TV Sony 4K 50 pollici in offerta

La Sony KD-50X85K 4K è dotata di un pannello da 100Hz / 120Hz che aggiorna i contenuti 120 volte al secondo. Questo significa transizioni senza interruzioni, immagini fluide e chiare, perfette per film d’azione e sport.

L’innovativo altoparlante X-Balanced offre un audio chiaro e potente che trasforma la tua esperienza di visione. Inoltre, la tecnologia audio surround Dolby Atmos ti avvolge con un suono coinvolgente, portando le emozioni del cinema direttamente a casa tua.

La Sony KD-50X85K è dotata di un piedistallo premium a 2 posizioni, che ti consente di scegliere tra un allestimento standard o stretto, ideale per mobili più piccoli. Avrai il massimo controllo sulla disposizione del tuo televisore.

Se sei un appassionato di videogiochi, questa TV è ideale per te. Offre un gameplay ultra-reattivo e fluido grazie alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e alla modalità a bassa latenza automatica in HDMI 2.1.

La Smart TV Sony è compatibile con BRAVIA CAM, che ottimizza immagini e audio in base alla tua posizione nella stanza. Inoltre, un sensore di luce e colore regola automaticamente le immagini per adattarle alle condizioni di illuminazione circostanti.

Questa è un’opportunità unica per portare a casa la Sony KD-50X85K 4K da 50″ a un prezzo incredibile. Puoi acquistarla ora su Amazon a soli 639 euro anziché 899,99 euro. Si tratta di uno sconto del 29% che non troverai altrove.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.