La Smart TV Sharp Full HD 40" sotto i 240€ su eBay è follia

Se sei alla ricerca di un buon televisore in grado di darti accesso alle migliori piattaforme di streaming e a tutti i canali disponibili sul digitale terrestre allora devi dare un’occhiata a questa offerta. Disponibile su eBay, la Smart TV Sharp Full HD 40″ 40FH7EA è tua con meno di 240€. Acquistala adesso in promozione a soli 239€! Si tratta di un prezzo regalato per questo gioiellino.

Con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo, per molte destinazioni in tutta Italia. Inoltre, questo acquisto è protetto dalla Garanzia Cliente eBay che ti rimborsa nel caso in cui tu non dovessi ricevere l’oggetto ordinato. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 79,66€, con prima rata subito.

La Smart TV Sharp Full HD 40″ 40FH7EA offre un display da ben 40 pollici dotato di tecnologia LED e con risoluzione a 1920 x 1080 Full HD. Un vero e proprio gioiellino che offre anche un’ottima connettività grazie agli input HDMI ai quali puoi collegare dispositivi esterni e un l’app telecomando Android TV Remote Control gestibile dal tuo smartphone.

Smart TV Sharp Full HD 40″ 40FH7EA: tutto quello che cerchi a prezzo da outlet

Con la Smart TV Sharp Full HD 40″ 40FH7EA non si scherza proprio. A soli 239€ hai un apparecchio dotato di tecnologia integrata di upscaling. Questo significa che potrai goderti anche film e serie TV più datati e meno recenti a una qualità di immagini ottimizzata in Full HD. Così anche i vecchi classici saranno speciali.

Dotata di HEVC/h.265 sei già pronto oggi per gli standard di trasmissione di domani. Quando questo avverrà sarai partecipe sin dall’inizio con il tuo televisore Sharp. Android TV ti dà accesso a tutte le migliori app di streaming live e on demand come Amazon Prime, YouTube, Netflix, Disney+, DAZN e molte altre ancora.

Non perdere altro tempo. Acquista la Smart TV Sharp Full HD 40″ 40FH7EA a soli 239€ su eBay.