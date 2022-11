Smart TV Samsung UHD 4K da 65" a prezzo SCONTATISSIMO su eBay (-42%)

Non è assolutamente un errore di battitura di prezzo come capita sempre più spesso: la strepitosa smart TV Samsung UHD 4K da 65″ è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di tutto il web con il 42% di sconto. Ad appena 549€, infatti, hai la possibilità di montare in salotto una televisione apprezzata ed etichettata da milioni di utenti in tutto il mondo come la migliore della categoria.

Il prezzo così conveniente è merito anche del codice coupon “REGALI22” a tua disposizione fino al 16 di questo mese che ti garantisce un ulteriore sconto di 50€.

Prezzo regalato su eBay per la strepitosa smart TV Samsung UHD 4K da 65″

A un prezzo evidentemente super aggressivo hai finalmente l’occasione più ghiotta di sempre per acquistare l’eccellente televisione del colosso sudcoreano, per alcuni la migliore in questa fascia di prezzo. Realizzata con materiali di altissimo livello, la smart TV monta uno straordinario pannello da 65″ con tecnologia Crystal 4K per immagini sempre eccezionali con una perfetta calibrazione del colosso e dettagli mozzafiato.

Il meglio della tecnologia visiva è affiancata da tante funzionalità avanzate per la diffusione audio ad alta qualità, mentre la piattaforma software di ultima generazione ti permette di accedere ai migliori servizi di streaming online come Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video e non solo.

Cosa stai aspettando? Solo su eBay hai la possibilità di mettere le mani sulla bellissima smart TV di Samsung a un prezzo così conveniente, ma solo se fai in fretta e l’acquisti immediatamente. Ricorda di inserire nell’apposito campo il codice coupon “REGALI22” per sfruttare lo sconto di 50€ che ti spetta, valido solo fino al 16 di questo mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.