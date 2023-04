Smart TV Samsung UHD 4K da 43" a prezzo OUTLET da MediaWorld

Da ieri sul sito ufficiale di MediaWorld è online l’iniziativa Super Sconti Outlet, con sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Una delle offerte più interessanti delle ultime ore ha per protagonista lo Smart TV UHD 4K da 43″ di Samsung, in vendita a 345,99 euro anziché 569,99 euro, per effetto del 39% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Calcolatrice alla mano, stiamo parlando di un risparmio netto di 224 euro.

Un’altra bella notizia è che la spedizione è a carico di MediaWorld, questo significa che non devi pagare nulla per fartelo spedire a casa. Se vuoi, puoi anche scegliere l’opzione del ritiro gratuito in negozio. La consegna è prevista a partire da domani, venerdì 14 aprile.

Smart TV Samsung UHD 4K da 43″ in sconto del 39% sul sito di MediaWorld

Alla base del successo del nuovo Smart TV Samsung UE43BU8070UXZT (questa la sigla completa del televisore) vi è l’avanzato processore Crystal 4K, grazie al quale è possibile trasformare qualsiasi contenuto in un video dalla risoluzione 4K. Il televisore è poi dotato della tecnologia Contrast Enhancer, che consente di vedere ogni scena con un aspetto naturale. A tutto questo poi si aggiungono l’HDR e la Q-Symphony, che rendono l’esperienza visiva ancora più esclusiva.

Sei un appassionato di videogiochi? Allora ti farà piacere sapere che lo Smart TV è dotato della tecnologia Auto Low Latency Mode (ALLM), in grado di ottimizzare lo schermo per offrire ai giocatori un controllo maggiore.

Cogli al volo l’offerta da outlet sullo Smart TV Samsung UHD 4K di MediaWorld, così da ottenere uno sconto di quasi 225 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.