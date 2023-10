Smart TV Samsung The Frame 32" in VERA OCCASIONE su Amazon (-53%)

Le Smart TV Samsung della linea The Frame si contraddistinguono non solo per il loro design essenziale, ma soprattutto per la peculiarità data dal Matte Display: una tecnologia che permette di riprodurre come salvaschermo delle vere e proprie d’opere d’arte e fare in modo che la tua TV, quando spenta, si trasformi in un bellissimo quadro decorativo.

Oggi su Amazon ti porti a casa il modello da 32 pollici con uno sconto assurdo del 53%: il prezzo scontato è di 282 euro contro i 599 solitamente richiesti. Un vero affare, non credi?

Smart TV Samsung The Frame 32″ in offerta: le caratteristiche

La Samsung The Frame è famosa per il suo design sottile e raffinato. Questo modello da 32 pollici è una vera opera d’arte che si mimetizza perfettamente nell’ambiente circostante. Ma c’è di più. La cornice è personalizzabile, e puoi scegliere tra diversi colori per abbinarla al tuo stile.

Con la funzione Art Mode, la tua casa diventa un bellissimo museo. Puoi scegliere tra una vasta selezione di opere d’arte internazionali provenienti dai musei e dalle gallerie più importanti del mondo. Ogni volta che la TV è inattiva, puoi ammirare un capolavoro diverso. La tua parete non sarà mai più la stessa.

Il display matte di questa Smart TV in questo senso è un vero spettacolo. Grazie all’innovativo pannello anti-abbagliamento, anti-riflesso e anti-impronte, potrai goderti ogni opera come se fossi davvero in un museo. Inoltre, la speciale texture ultra realistica al tatto sembra davvero una tela d’artista.

La Samsung The Frame è dotata di Dolby Atmos e OTS (Object Tracking Sound). Questo significa che sarai al centro dell’azione con un audio senza rivali. Grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel televisore, sarai immerso in un’esperienza audio coinvolgente che ti farà sentire parte dello spettacolo.

Grazie al potente processore Quantum 4K, questa Smart TV è in grado di offrirti immagini e suoni spettacolari. Trasforma i tuoi contenuti da qualsiasi sorgente nella straordinaria risoluzione 4K. Che tu stia guardando un film, una serie TV o le tue opere d’arte preferite, tutto sarà reso con una qualità visiva sorprendente.

Non perdere questa occasione di portare un tocco di classe e arte nella tua casa. Con uno sconto del 53% su Amazon, la Smart TV Samsung Lifestyle The Frame da 32 pollici è un vero affare. Non lasciarti scappare questa opportunità di trasformare il tuo spazio in un museo personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.