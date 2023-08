Smart TV Samsung The Frame 32": Amazon ti fa un SUPER SCONTO (-49%)

Trasforma il tuo spazio abitativo in un affascinante museo d’arte con la straordinaria Smart TV Samsung The Frame da 32 pollici. Ecco la tua occasione per portare a casa questo gioiello tecnologico ad un prezzo incredibilmente scontato su Amazon: solo 304,49 euro invece di 599.

Non perdere l’opportunità di immergerti in un mondo di arte e intrattenimento di alta qualità, arricchendo la tua esperienza visiva e sonora come mai prima d’ora.

Smart TV Samsung The Frame in offerta: è come un quadro

La Smart TV Samsung The Frame da 32 pollici è dotata di un design sottile e raffinato che si fonde perfettamente con qualsiasi ambiente. Tuttavia, ciò che la rende davvero speciale è la sua funzione Art Mode. Ogni volta che il televisore è inattivo, puoi trasformarlo in un’affascinante opera d’arte. Scegli tra una vasta collezione di opere d’arte internazionali provenienti dai musei e dalle gallerie più prestigiose al mondo. La tua casa si trasformerà in un museo virtuale, arricchendo l’atmosfera e aggiungendo un tocco di classe alla tua vita quotidiana.

La Smart TV The Frame è dotata di un innovativo pannello anti-abbagliamento, anti-riflesso e anti-impronte. Questo display matte ti offre la possibilità di ammirare le immagini senza fastidiosi riflessi o impronte digitali, proprio come se fossi davanti a un’opera d’arte reale. Inoltre, la texture ultra realistica al tatto aggiunge un tocco di autenticità a ogni scena.

Non solo l’immagine, ma anche l’audio è un aspetto fondamentale dell’esperienza di intrattenimento. La tecnologia Dolby Atmos e OTS (Object Tracking Sound) offre un suono tridimensionale coinvolgente che sembra provenire da ogni angolo della stanza. Gli altoparlanti integrati nel televisore diffondono un audio ricco e profondo, trasportandoti direttamente nel cuore dell’azione.

Grazie al potente processore Quantum 4K, la risoluzione delle tue immagini raggiungerà livelli straordinari. Qualunque sia la sorgente del tuo contenuto, questo processore lo ottimizzerà per garantirti una qualità visiva eccezionale in risoluzione 4K.

La Smart TV Samsung The Frame è già predisposta per ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0 (DVB-T2), il tutto senza bisogno di un decoder aggiuntivo. Sarai pronto a godere di un’esperienza televisiva di nuova generazione.

Aggiungi la Smart TV Samsung The Frame da 32 pollici al tuo carrello e rinnova la tua esperienza di intrattenimento aggiungendo un tocco di arte alla tua vita quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.