Smart TV Samsung Series 9 da 50" in super offerta a 359 euro da Unieuro

Lo Smart TV Samsung Series 9 da 50 pollici è uno dei modelli più venduti tra i televisori appartenenti alla fascia di prezzo tra i 400 e 500 euro. Il suo successo deriva dalla potenza del processore Crystal 4K, in grado di trasformare qualsiasi contenuto a una risoluzione 4K. In più è uno Smart TV che risponde pienamente alle esigenze dei moderni appassionati di videogiochi, integrando le tecnologie di gaming più avanzate.

Le nuove offerte Solo Online di Unieuro portano il prezzo dello Smart TV Series 9 di Samsung a 359 euro, per effetto dello sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 489,90 euro. A questo si aggiungono la spedizione gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate da 119 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal.

Smart TV Samsung Series 9 da 50″ in sconto del 26% sul sito di Unieuro

Il TV Samsung Series 9 si pone come un punto di riferimento per tutti quei giocatori che hanno un budget tra i 300 e 400 euro per l’acquisto di un nuovo televisore per trascorrere ore e ore di sessioni di gaming ogni settimana. Se anche tu fai parte della lunga lista di giocatori incalliti, acquistando questo televisore potrai provare azioni di gioco ancora più definite rispetto a quelle a cui sei stato abituato fino ad oggi.

Tra le caratteristiche più importanti si annoverano l’esclusiva tecnologia di aggiornamento dinamico della frequenza Motion Xcelerator Turbo, con pieno supporto dei contenuti a 120 Hz. Da segnalare anche i formati 21:9 e 32:9, per una visione molto più ampia dell’azione rispetto a prima. In più hai accesso al menu Game Bar, attraverso cui puoi effettuare tutte le regolazioni che vuoi per aumentare il tuo livello di prestazioni.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro sullo Smart TV Samsung Series da 50″, così da risparmiare 130 euro sul prezzo di listino.

