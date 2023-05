Smart TV Samsung Series 9 da 50" a prezzo SGRETOLATO sul sito di Unieuro

Tra le offerte a tempo disponibili online sul sito di Unieuro c’è anche quella che ha per protagonista lo Smart TV Samsung Series 9 nel formato da 50 pollici. Come fa a costare soli 399 euro anziché 489,90 euro? Ce lo stiamo domandando anche noi e fatichiamo a trovare una risposta sensata. Anche perché siamo sì abituati a vedere Smart TV da 50″ sotto i 400 euro, ma non della qualità assicurata dal colosso coreano.

Smart TV Samsung Series 9 da 50″ in sconto di 90 euro sul sito di Unieuro

Una delle qualità più interessanti del Samsung Series 9 in offerta sul sito unieuro.it è il processore Crystal 4K, in grado di garantire a tutti i contenuti una risoluzione 4K grazie al potente sistema di upscaling. In questo modo le immagini avranno un resa cromatica aderente alla realtà, sfruttando un’avanzata tecnologia di mappatura dei colori. In aggiunta segnaliamo la presenza dell’HDR, la cui azione rende qualsiasi tipo di scena, da quelle buie a quelle luminose chiaramente più nitide, andando così a migliorare la resa luminosa del televisore.

Merita poi una menzione speciale la tecnologia Motion Xcelerator Turbo, studiata dagli ingegneri di Samsung per offrire la migliore esperienza di gaming possibile con supporto ai contenuti a 120 Hz e del VRR. A questo si aggiungono i formati 32:9 e 21:9, per una visione più ampia dell’azione e un’esperienza di gioco sublime.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro sullo Smart TV Samsung Series 9 per risparmiare qualcosa come 90 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

