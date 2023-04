Smart TV Samsung: quattro modelli ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (da 349€)

La gamma di Smart TV Samsung è protagonista di una nuova offerta su Amazon: in questo momento, infatti, è possibile acquistare quattro TV della serie Crystal con condizioni agevolate. Il TV da 43 pollici è proposto a 349,99 euro mentre il modello da 50 pollici può essere acquistato ad appena 399,99 euro.

A completare la serie di offerte c’è il TV da 55 pollici che viene oggi proposto a 449,99 euro oltre al più grande modello da 65 pollici a 649 euro. Su tutta la gamma c’è la possibilità di acquisto in 5 rate senza interessi. Per accedere alle offerte è possibile utilizzare il link qui di sotto:

TV Samsung in offerta su Amazon: tre modelli tra cui scegliere quello giusto

La nuova tornata di offerte Amazon dedicata alla gamma di TV Samsung Crystal è davvero interessante. A disposizione di chi è alla ricerca di un nuovo TV completo, con pannello 4K e una piattaforma software ottimizzata e ricca di app, per garantire un intrattenimento davvero completo, ci sono oggi i seguenti modelli a prezzo ridotto:

il modello da 43 pollici è disponibile al prezzo scontato di 349,99 euro

il modello da 50 pollici è disponibile al prezzo scontato di 399,99 euro

il modello da 55 pollici è disponibile al prezzo scontato di 449,99 euro

il modello da 65 pollici è disponibile al prezzo scontato di 649,99 euro

La nuova offerta Amazon per la gamma di TV Samsung (tutti i modelli sono, naturalmente, compatibili con il digitale terrestre di nuova generazione) è da cogliere al volo. Sui modelli in promozione c’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.