Smart TV Samsung QLED da 50": oggi a METÀ PREZZO su Amazon

Se sai alla ricerca di un nuovo televisore, di ottima qualità, non puoi lasciarti scappare questa offerta a dir poco folle che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, infatti, avrai la possibilità di portarti a casa questa eccezionale Smart TV Samsung QLED da 50″ al prezzo bomba di soli 469,99 euro invece che 949,00 euro. Tuttavia, per poter acquistare questa fantastica TV dovrai approfittare subito dello sconto TOP del 50% che purtroppo potrebbe terminare tra non molto.

Perfetta sotto ogni punto di vista, questo prodotto del marchio Samsung sarà in grado di offrirti immagini brillanti caratterizzate da un miliardo di sfumature di colore. Con il 100% di Volume Colore, Quantum Dot riuscirà infatti a catturare la luce e trasformandola in colori eccezionali che conserveranno il loro realismo a ogni livello di luminosità.

Il Quantum HDR sarà in grado di esaltare i dettagli e il contrasto, in modo tale da poter sperimentare tutta la potenza in ogni immagine. Inoltre, la mappatura dinamica dei toni di HDR10+ darà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti.

Potrai godere del meglio di ogni immagine grazie al suo spessore ancora più sottile ed elegante: la tua nuova Smart TV riuscirà ad integrarsi in maniera impeccabile all’ambiente di casa tua. Potrai immergerti totalmente all’interno dell’azione grazie ad un suono ancora più dinamico. L’audio surround 3D del televisore insieme all’audio virtuale del canale superiore, sarà in grado di offrirti un’esperienza sonora ancora più immersiva.

Questo televisore Samsung QLED 4K Q60B è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV. Insomma, un prodotto unico da non perdere a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questa fantastica Smart TV Samsung QLED da 50″ al prezzo BOMBA di 469,99 euro. Affrettati, lo sconto del 50% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

