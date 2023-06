Smart TV Samsung QLED 8K 65": una TV da sogno in OCCASIONE Amazon (-60%), anche a rate

Solitamente non trattiamo articoli così costosi, ma una offerta di questo genere non capita tutti i giorni. Stiamo per parlarti di un televisore di ultima generazione capace di offrirti una qualità d’immagine eccezionale, un audio avvolgente e un design senza confini.

Oggi su Amazon puoi acquistare il TV Samsung Neo QLED QE65QN900BTXZT 65″ 8K a “soli” 2299,99 euro invece di 5699. Risparmi il 60% sul prezzo di listino e hai la possibilità di pagare a rate con Cofidis a tasso zero fino al 20 giugno 2023. Per farlo, devi selezionare questo metodo di pagamento al checkout.

Smart TV Samsung QLED 8K 65″: a questo prezzo è un sogno che si avvera

Samsung Neo QLED QE65QN900BTXZT è un televisore 8K da 65 pollici che sfrutta la tecnologia Quantum Matrix Pro per controllare con precisione i mini LED che generano immagini con una migliore luminosità e un contrasto più chiaro. Grazie al processore Neural Quantum 8K, alimentato da intelligenza artificiale e da 20 reti neurali, puoi goderti i tuoi contenuti preferiti con una risoluzione straordinaria e una profondità tridimensionale.

Il display Infinity ti regala uno schermo senza limiti e senza la distrazione dei bordi, per un’esperienza visiva pura e travolgente. Inoltre, il televisore è dotato di altoparlanti supportati da Dolby Atmos, che ti fanno sentire al centro dell’azione con un audio multidirezionale.

Naturalmente, parliamo anche di un ottimo alleato per il gaming, grazie alle numerose funzioni dedicate che ti garantiscono una fluidità di gioco mai provata prima e una modalità super ultrawide per immergerti completamente nel gioco.

Il televisore è inoltre dotato di una soluzione di auto-calibrazione tramite smartphone e del supporto alle tracce audio Dolby Atmos. Infine, si commenta da solo il design elegante e minimalista, reso possibile dallo Slim One Connect, che racchiude tutti i cavi in un’unica soluzione.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile: acquista ora il TV Samsung Neo QLED QE65QN900BTXZT su Amazon e approfitta della spedizione gratuita e della possibilità di pagare a rate con Cofidis a tasso zero. Regalati un sogno, perché a questo prezzo sarà difficile ritrovarlo.

