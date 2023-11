Smart TV Samsung QLED 55" 4K a soli 504,99€ su eBay con coupon sconto

Con questa offerta eBay puoi farti un grandissimo regalo in anticipo rispetto al Natale e al Black Friday. Questa Smart TV Samsung di ultima generazione con tecnologia QLED e risoluzione 4K da 55 pollici può essere tua a soli 504,99 euro.

Tutto quello che devi fare è inserire il codice NOVEDAYS al momento del pagamento: la TV ti verrà spedita con corriere espresso e consegnata a casa nel giro di 72 ore al massimo. Una grande occasione da non perdere.

Smart TV Samsung 55 pollici 4K in offerta: le caratteristiche

Questa Smart TV da 55 pollici offre una risoluzione 4K che ti farà immergere completamente nei dettagli più nitidi e realistici. Il Processore Quantum Lite 4K garantisce un’ottimizzazione intelligente della definizione video, mentre la tecnologia Quantum Dot offre un volume colore al 100% con un miliardo di sfumature e colori mozzafiato. La tua visione televisiva raggiungerà nuove vette di chiarezza e vibrante intensità.

L‘audio surround 3D con tecnologia OTS Lite ti catapulterà direttamente nell’azione, offrendoti un’esperienza sonora completamente immersiva. Con Q-Symphony, la tua Smart TV sincronizzerà perfettamente una eventuale soundbar e gli altoparlanti del televisore per una perfetta armonia sonora. Inoltre, il Gaming Hub ti permette di accedere facilmente e velocemente ai tuoi giochi preferiti.

Non è solo una questione di prestazioni, ma anche di design. La Smart TV Samsung QLED 55″ 4K vanta un design elegante e sottile chiamato AirSlim, con uno stand regolabile per adattarsi perfettamente al tuo ambiente. Il Smart Hub ti offre la comodità di organizzare tutti i tuoi contenuti in un unico posto, mettendo insieme film, giochi e programmi preferiti. E con le funzionalità SmartThings, puoi controllare tutti i tuoi dispositivi smart direttamente dalla TV.

Non perdere l’occasione di trasformare il tuo intrattenimento domestico con la Smart TV Samsung QLED 55″ 4K. Prenota la tua su eBay con il coupon sconto NOVEDAY e rendi ogni momento TV un’esperienza straordinaria.

