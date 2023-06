Smart TV Samsung QLED 50" UHD 4K giù di 651€ su Amazon: offerta SHOCK

Inutile girarci intorno: se stai cercando una nuova smart TV da acquistare, questa offerta di Amazon sulla bellissima Samsung QLED UHD 4K da 50″ è da record. Infatti, con uno sconto immediato del 54%, la smart TV a marchio Samsung crolla di ben 651€ e ti costa appena 548€.

Nonostante il calo drastico del prezzo di vendita stiamo parlando di una bellissima TV che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Sconto shock del 54% su Amazon per la smart TV Samsung QLED UHD 4K da 50″

Basta uno sguardo per comprendere che si ha di fronte un TV di altissimo livello: le cornici sono super sottili e il design è assolutamente bellissimo. Il pannello QLED UHD 4K da 50 pollici gode delle migliori tecnologie Samsung per assicurarti un’esperienza visiva che non ha eguali.

Compatibile con Google Assistant e Alexa per un controllo completo e totale anche senza mani, la smart TV supporta anche il Dolby Atmos e OTS per un audio eccellente e ideale per darti l’impressione di essere sempre al centro dell’azione. A tutto ciò si aggiunge il Quantum HDR per immagini brillanti fotogramma dopo fotogramma e anche il Direct Full Array per dettagli profondi e nitidi.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la bellissima smart TV del colosso sudcoreano fintanto che è ancora disponibile con il 54% di sconto; inoltre, se l’acquisti subito, la televisione ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.