Smart TV Samsung per cucina o camera da letto: questo modello 2023 è in super sconto

Se stai cercando una smart TV di qualità a un prezzo imbattibile, magari per una seconda stanza come la camera da letto o la cucina, non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon.

Oggi puoi acquistare la Smart TV Samsung UE32T5372CDXZT da 32 pollici soli 236,28 euro invece di 329. Si tratta di uno sconto del 28% che ti permette di risparmiare quasi 100 euro su un prodotto di alto livello. Affrettati però, perché sono rimasti pochi pezzi e potrebbero esaurirsi in fretta.

Smart TV Samsung 32″: un modello 2023 subito in sconto

La Samsung UE32T5372CDXZT è una nuova smart TV LED Full HD con risoluzione di 1920 x 1080 pixel e frequenza di 60 Hz. Ha un design elegante e sottile, con cornici ridotte e piedistallo centrale. Si collega facilmente al Wi-Fi e ti permette di accedere a una vasta gamma di contenuti online, come Netflix, Prime Video, YouTube e molti altri. Puoi anche controllarla con la tua voce grazie al supporto di Alexa e Google Assistant integrati.

La qualità dell’immagine è ottima, grazie alla tecnologia PurColor che offre colori vividi e naturali, e al contrasto Mega Contrast che enfatizza le differenze tra le zone chiare e scure dello schermo.

Il suono è potente e chiaro per merito degli altoparlanti integrati da 10 W con Dolby Digital Plus. La smart TV dispone inoltre di tre porte HDMI, una porta USB, una presa Ethernet e una presa per le cuffie.

Non perdere questa occasione unica di portarti a casa una smart TV Samsung da 32 pollici a un prezzo stracciato. I pezzi rimasti sono pochissimi, come era prevedibile, quindi meglio sbrigarsi.

