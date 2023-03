Smart TV Samsung Neo QLED 55" al MINIMO STORICO: -52% (Amazon)

Offerta assolutamente da non perdere quella che ti propone oggi Amazon: per poco tempo ancora avrai la possibilità di portarti a casa questa sensazionale Smart TV Samsung Neo QLED da 55″ al minimo storico grazie allo sconto assolutamente folle del 52%. Dunque, potrai acquistarla 1.199,00 € anziché 2.499,00 €. Eccezionale sotto ogni punto di vista, questa ottimo televisore da 55″ sarà in grado di garantirti esperienze visive mai viste prima.

L’innovativa TV Neo QLED si basa sulla tecnologia Quantum Matrix, grazie alla quale vengono controllati con estrema precisione i Quantum Mini LED Samsung. Impeccabile anche la gestione della luce, che ti permetterà di godere di ogni piccolo dettaglio durante la visione dei tuoi film preferiti, sia nelle scene caratterizzate da una forte luce che in quelle più buie.

Il processore multi-intelligente di questa Smart TV Samsung, sarà in grado di dar vita alla migliore esperienza visiva 4K di sempre. Infatti, non viene utilizzata una sola rete neurale per l’analisi dei dati visivi, ma grazie alla presenza del processore Neural Quantum 4K vengono sfruttati i dati generati da 20 reti neurali. Questo farà si che ogni piccolo particolare venga ottimizzato e migliorato.

Impeccabile anche dal punto di vista dell’audio, la TV da 55″ è provvista di innovativi altoparlanti, che ti permetteranno di avere un’esperienza Dolby Atmos senza precedenti, con un suono audio multidimensionale grazie al quale verrai catapultato direttamente al centro della scena.

La presenza della tecnologia FreeSync Premium Pro AMD, inoltre, permetterà di viverti esperienze di gaming senza scatti e screen tearing, con prestazioni fluide, eccezionali immagini HDR e a bassa latenza. La TV Neo QLED è caratterizzata da un design fantastico, pulito e minimalista che si adatterà perfettamente all’arredamento di casa tuo.

Insomma, un televisore unico che oggi potrai avere ad un prezzo mai visto prima. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare immediatamente la Smart TV Samsung Neo QLED da 55″ con lo sconto imperdibile del 52%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

