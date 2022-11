Smart TV Samsung in SUPER OFFERTA su Amazon: si parte da 339 euro (fino a -47%)

È il momento giusto per acquistare un nuovo Smart TV Samsung: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile ottenere uno sconto fino al 47% sul prezzo di un nuovo TV. Si tratta di un’occasione unica per cambiare TV e scegliere un modello completo ad un prezzo davvero conveniente. Le offerte da tenere d’occhio sono tre.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare un TV Samsung da 50 pollici al prezzo scontato di 379,90 euro invece di 599 euro oppure un TV Samsung da 55 pollici al prezzo scontato di 399 euro invece di 749 euro. C’è anche il modello da 43 pollici proposto a 339 euro invece di 479 euro.

Si tratta di tre ottime offerte che consentono anche l’acquisto in 5 rate mensili Amazon.

Su Amazon ci sono diverse offerte per gli Smart TV Samsung

La promozione in corso riguarda la gamma Samsung Crystal UHD con pannello 4K e sistema operativo Tizen. I modelli in questione presentano cornici ridotte al minimo e ben tre porte HDMI, per il collegamento di tutti i propri dispositivi. Non manca il supporto ad Alexa e Google Assistant per semplificare al massimo l’utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare:

il Samsung UE43AU7190UXZT con pannello da 43 pollici al prezzo di 339 euro invece che 479 euro oppure a 67,80 euro al mese per 5 mesi

con pannello da 43 pollici al prezzo di invece che 479 euro oppure a 67,80 euro al mese per 5 mesi il Samsung UE50AU7190UXZT con pannello da 50 pollici al prezzo di 379,80 euro invece che 599 euro oppure a 75,98 euro al mese per 5 mesi

con pannello da 50 pollici al prezzo di invece che 599 euro oppure a 75,98 euro al mese per 5 mesi il Samsung UE55AU7190UXZT con pannello da 55 pollici al prezzo di 399 euro invece che 749 euro oppure a 79,80 euro al mese per 5 mesi

Per scegliere il modello giusto e completare l’acquisto di uno degli Smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Tutti i TV in offerta sono venduti direttamente da Amazon:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.