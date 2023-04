Smart TV Samsung: extra sconto del 15% al carrello con QUESTO COUPON

Gli Smart TV Samsung sono i televisori di riferimento per rapporto qualità-prezzo. E in questo mese lo saranno ancora di più, grazie all’ extra sconto in carrello del 15% su tutti i modelli TV e Audio valido fino al 30 aprile. Puoi usare il codice anche sugli articoli già in offerta, così da avere in fase di check-out uno sconto finale ancora più vantaggioso. Inoltre, se vuoi puoi anche usufruire del pagamento rateale, indipendentemente dal prezzo di listino del televisore.

Smart TV Samsung: ecco il codice che ti permette di ottenere un ricco extra sconto al carrello

La nuova promo di Samsung è valida sui nuovi TV Neo QLED e OLED di quest’anno, oltre che su tutti i modelli più recenti del 2022. Tra gli Smart TV più in vista c’è il Samsung OLED 4K S90C del 2023, che oltre al pannello OLED si distingue dagli altri per il LaserSlim Design e una qualità delle immagini semplicemente impareggiabile, grazie al nuovo processore Neural Quantum 4K. E per gli appassionati di videogiochi, la presenza del Motion Xcelerator Turbo Pro per azioni di gioco in 4K e 144Hz è un’altra ottima notizia.

Tutto quello che devi fare è selezionare il tuo Smart TV preferito tra quelli disponibili a questa pagina, aggiungerlo al carrello, inserire il codice PROMOTV (va scritto tutto in maiuscolo) sotto Codice promozionale e premere sul pulsante Applica per vedere l’extra sconto del 15% applicato all’importo dell’ordine.

L’occasione è di quelle da prendere al volo, soprattutto se hai un legame ormai consolidato con i TV Samsung o anche se vuoi provare per la prima volta l’esperienza di visione regalata dai nuovi TV OLED e QLED della casa coreana. Scegli il televisore che ti piace di più, aggiungilo al carrello e quindi inserisci il codice PROMOTV prima di inserire i dati di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.