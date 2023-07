Smart TV Samsung da 65 pollici: con QUEST'OFFERTA bastano 549€ (anche a rate)

La gamma di Smart TV Samsung presenta tanti modelli molto interessanti. Per chi è alla ricerca di un TV da 65 pollici a prezzo ridotto c’è la possibilità di puntare sul TV UE65AU7090UXZT. Questo Smart TV è protagonista di una nuova offerta eBay proposta da Monclick Italia, rivenditore autorizzato di Samsung. Grazie alla promozione in corso, il TV è disponibile al prezzo scontato di 549 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate scegliendo di pagare con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

TV Samsung da 65 pollici in offerta: è da prendere subito

Il TV Samsung disponibile oggi in offerta ha tutto quello che serve per essere considerato come il 65 pollici su cui puntare oggi. Il modello è dotato di un pannello 4K di ottima qualità, su di una dotazione completa di porte e su tutte le potenzialità della piattaforma software Tizen, segreto del successo di TV Samsung. C’è anche un ottimo impianto audio con altoparlanti a due canali per una potenza complessiva di 20 W.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il TV UE65AU7090UXZT della gamma Samsung con una spesa ridotta. Il TV da 65 pollici, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 549 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il ink riportato qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per poco. Si tratta di un’ottima occasione da sfruttare per acquistare un nuovo 65 pollici di ottima qualità e con un prezzo contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.