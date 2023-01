Smart TV Samsung da 65" con il 42% di sconto? eBay è FUORI DI TESTA

Non è necessario essere un critico cinematografico per capire fin da subito che questa offerta di eBay sulla strepitosa smart TV Samsung da 65″ è da prendere al volo. Infatti, con un incredibile sconto del 42% che ti fa risparmiare ben 400€, quest’oggi puoi mettere le mani sulla tua nuova smart TV pagandola appena 549€.

Realizzata con materiali di altissima qualità e con un design mozzafiato, la smart TV del colosso sudcoreano è pronta fin da subito per soddisfare le tue personali esigenze con una qualità d’immagine sbalorditiva.

Solo su eBay puoi trovare il 42% di sconto sulla super smart TV Samsung UHD 4K

Il pannello da 65″, infatti, gode della tecnologia Ultra HD 4K per una definizione dei dettagli assolutamente fuori scala. Da top di gamma qual è, inoltre, la smart TV a marchio Samsung monta il potentissimo processore Crystal 4K per colori brillanti, neri profondi e una qualità dei dettagli sbalorditiva.

Come tutte le smart TV top di gamma, inoltre, anche il modello in super offerta su eBay monta l’ultima generazione del sistema operativo Tizen OS che ti dà pieno accesso alle migliori piattaforme di streaming del momento, tra cui: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, NOW TV e molte altre ancora.

Se il tuo obbiettivo è quello di rivivere l’emozione del cinema ogni giorno comodamente disteso sul divano di casa, allora non devi fare altro che acquistare subito la bellissima smart TV di Samsung in super sconto. Inoltre, ricorda che se scegli PayPal come metodo di pagamento puoi scegliere di pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.