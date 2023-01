Smart TV Samsung da 55" UHD 4K a prezzo FOLLE su eBay, risparmi 372€

Se il tuo sogno nel cassetto è quello di guardare i tuoi film preferiti sul divano di casa garantendo a tutta la famiglia un’esperienza visiva come quella del cinema, allora non devi farti scappare questa offerta di eBay sull’ottima smart TV Samsung UHD 4K da 55″.

Infatti, con un incredibile sconto che fa crollare il prezzo ad appena 377€, questa di oggi è la tua occasione d’oro per acquistare una televisione di altissimo livello. Per pagarla così poco risparmiando ben 372€ non devi fare altro che inserire il codice coupon “CASA23” in fase di acquisto.

Prezzo regalo su eBay per la bellissima smart TV Samsung UHD 4K da 55″

Realizzata con materiali di altissimo livello e con un design premium che ti lascerà senza fiato sin dal primo utilizzo, la smart TV a marchio Samsung è il punto di riferimento del mercato per quanto riguarda la qualità d’immagine e la nitidezza dei colori e dei dettagli.

Non solo: il sistema operativo Tizen OS di ultima generazione ti mette a disposizione le più importanti piattaforme streaming del momento per guardare film e serie TV su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, NOW TV e molte altre ancora.

Non perdere assolutamente questa ghiottissima occasione di acquistare la bellissima smart TV Samsung a un prezzo così economico. Mettila subito nel carrello ricordando di inserire il codice coupon “CASA23” per pagarla appena 377€; inoltre, se scegli di acquistarla con PayPal hai la possibilità di dilazionare la spesa in tre comode rate senza interessi e busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.