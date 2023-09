Smart TV Samsung da 55 pollici in sconto a 341€: è un'offerta IMPERDIBILE

Per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo c’è ora una nuova offerta eBay dedicata al TV Samsung UE55CU7172 da 55 pollici. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il TV con un prezzo scontato di 341 euro, grazie all’applicazione del codice sconto SETTEMBRE2023. Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile dal link qui di sotto.

Smart TV Samsung da 55 pollici: l’offerta è imperdibile

Acquistare un nuovo TV diventa ancora più conveniente: il TV Samsung UE55CU7172 da 55 pollici con pannello 4K è protagonista di una protezione davvero interessante. Si tratta di un modello della gamma Crystal UHD che consente l’accesso alla piattaforma smart di Samsung, ricca di funzionalità e applicazioni.

C’è anche il pieno supporto al nuovo digitale terrestre. Il modello in questione ha tutte le carte in regola per essere considerato, in questo momento, il TV più conveniente, per rapporto qualità/prezzo, sul mercato, soprattutto considerando la diagonale da ben 55 pollici, difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire: con una spesa contenuta è possibile portarsi a casa un modello completo e in grado di garantire un’esperienza di visione soddisfacente.

Con la nuova offerta eBay è possibile completare l’acquisto del TV Samsung UE55CU7172 da 55 pollici al prezzo scontato di 341 euro, grazie all’utilizzo del codice sconto SETTEMBRE2023. Con il pagamento tramite PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La consegna è gratuita.

