Smart TV Samsung da 55 pollici in offerta a 341€: è IMPERDIBILE (anche a rate)

Acquistare un nuovo Smart TV non è mai stato così conveniente: grazie alla nuova offerta eBay disponibile oggi, infatti, è possibile acquistare il TV Samsung UE55CU7172 con un prezzo scontato di appena 341 euro (grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice SETTEMBRE2023). La promozione riguarda un TV 4K con diagonale da 55 pollici.

Si tratta di un’occasione imperdibile: trovare uno Smart TV con queste dimensioni e con la garanzia di qualità dei prodotti Samsung (sia lato hardware che software) non è facile. L’offerta in corso, quindi, è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo TV. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Smart TV Samsung in offerta a 341 euro: è da prendere subito

La promozione riguarda il TV Samsung Crystal UHD UE55CU7172. Si tratta di un ottimo modello, dotato di un pannello di alta qualità, del pieno supporto al nuovo digitale terrestre e della piattaforma software dei TV Samsung, ricca di applicazioni e funzionalità per un intrattenimento a 360 gradi.

Con la nuova offerta eBay e l’applicazione del codice sconto SETTEMBRE2023 è possibile, quindi, acquistare lo Smart TV Samsung con un prezzo scontato di 341 euro. L’offerta consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di completare l’acquisto con PayPal.

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Si tratta di un’occasione imperdibile per poter acquistare un nuovo TV di grandi dimensioni (55 pollici), con un ottimo prezzo (appena 341 euro) e con la garanzia offerta da un brand affidabile come Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.