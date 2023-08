Smart TV Samsung da 50 pollici in offerta su Amazon: costa 399€

Se siete alla ricerca di un nuovo Smart TV, in questo momento, su Amazon c’è la soluzione giusta. Con l’offerta di oggi è possibile acquistare Samsung Crystal UHD UE50CU7190UXZT con pannello 4K da 50 pollici al nuovo prezzo minimo storico. Il TV di casa Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 399 euro, con possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Smart TV Samsung da 50 pollici in offerta al minimo storico su Amazon

La gamma di Smart TV di Samsung è ricca di opzioni molto interessanti e convenienti. Tra i modelli disponibili c’è il Samsung Crystal UE50CU7190UXZT. Si tratta di un TV con pannello da 50 pollici e risoluzione 4K che consente l’accesso completo alla piattaforma smart di Samsung e a tutte le app dei servizi di intrattenimento, garantendo anche una qualità dell’immagine al top per la fascia di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il TV Samsung da 50 pollici al prezzo scontato di 399 euro, con possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi, anche pagando con carta di debito. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Da segnalare anche un’ottima offerta per il modello da 55 pollici della serie che viene ora proposto a 489 euro. Si tratta di una soluzione ottima per chi preferisce uno Smart TV più grande a un prezzo sempre conveniente. Anche in questo caso c’è la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Ecco il link alle offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.