Smart TV Samsung da 50 pollici in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (anche a rate)

Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV 4K da 50 pollici, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. La TV Samsung SerieCU77170 da 50 pollici è ora disponibile al prezzo scontato di 427 euro, con un taglio del 27% rispetto al prezzo standard. Da notare che è anche possibile completare il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. La Smart TV è venduta e spedita da Amazon ed è acquistabile direttamente tramite il box qui sotto.

Smart TV Samsung da 50 pollici: ottima offerta su Amazon

La Smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo televisore da mettere in salotto. Si tratta di un modello dotato di un pannello 4K con diagonale da 50 pollici. Da notare la possibilità di utilizzare la piattaforma smart che caratterizza tutte le Smart TV di Samsung, con tanti servizi e, soprattutto, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento disponibili.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Smart TV Samsung descritta in precedenza al prezzo scontato di 427 euro. Da notare che è anche possibile acquistare la TV optando per un pagamento in 5 rate mensili da 86,50 euro, pagando con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Il modello è venduto e spedito da Amazon e disponibile con consegna gratuita.