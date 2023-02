Smart TV Samsung da 32", ora ad un prezzo top su Amazon

Se sei alla ricerca di un televisore smart non troppo ingombrante ma di qualità, non posso non consigliarti questa occasione. Sullo store online Amazon potrai infatti acquistare il nuovo smart TV da 32 pollici del colosso sudcoreano Samsung ad un prezzo top. Questo grazie allo sconto del 38% presente sullo store che ti permetterà di pagarlo appena 370€. La disponibilità è immediata e la spedizione è interamente intestata ad Amazon. La potrai ricevere direttamente a casa tua già questo lunedì. Un’occasione davvero irripetibile. E allora che aspetti, vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Smart TV Samsung da 32 pollici, acquistalo ora ad un prezzo top su Amazon

Sullo store online Amazon potrai ora acquistare questo fantastico televisore ad un prezzo davvero top. Il nuovo smart TV di casa Samsung, infatti, presenta una diagonale da 32 pollici. Allo stesso tempo, non risulta troppo ingombrante. Il televisore vanta poi delle cornici sottilissime ed un design ed uno stile unici al mondo. Con The Frame potrai personalizzare la cornice del TV scegliendo tra una varietà di colori e stili in base ai tuoi gusti. Quando vorrai, potrai staccare la cornice e cambiarla a tuo piacimento.

Lo schermo presenta poi un apposito sensore che regolerà in maniera automatica la luminosità in base all’orario del giorno. Con questo televisore potrai inoltre godere di un’esperienza sonora di alto livello. Questo grazie alla tecnologia Object Tracking Sound LITE di Samsung. Quest’ultima sfrutta l’intelligenza artificiale e gli altoparlanti inferiori del TV per simulare i suoni dall’alto e ottenere un grandioso effetto cinematografico.

Insomma, questo nuovo smart TV di Samsung è davvero ottimo e ora lo potrai acquistare ad un prezzo top. Sullo store Amazon lo potrai infatti avere con uno sconto del 38%, ovvero ad un prezzo di appena 370€. Ricordati inoltre che la spedizione è affidata interamente ad Amazon. E allora non aspettare oltre, vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.