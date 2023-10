Smart TV Samsung da 24" ad un prezzo WOW: oggi la paghi solo 182€ (-24%)

La Samsung TV UE24N4300ADXZT è una Smart TV di 24 pollici che offre una gamma di funzionalità intelligenti in un formato compatto. Questo modello del 2020 è un’ottima opzione per chi cerca un televisore più piccolo da utilizzare in ambienti come la cucina, la camera da letto o il dormitorio.

Normalmente proposta a 239€, oggi puoi acquistare questa Smart TV della Samsung a soli 182€ grazie ad un generoso sconto del 24%.

Una delle caratteristiche chiave di questa TV è la sua capacità di visualizzare contenuti in alta definizione (HD). Questo significa che potrai godere di immagini chiare e dettagliate, che rendono l’esperienza di visione molto più coinvolgente.

Inoltre, la tecnologia High Dynamic Range (HDR) migliora ulteriormente la qualità delle immagini, offrendo una gamma di colori più ampia e dettagli più nitidi. La TV è dotata anche della tecnologia PurColor, che garantisce colori intensi e realistici, rendendo l’esperienza visiva ancora più coinvolgente. PurColor permette di catturare i dettagli più sottili delle immagini, garantendo una visione di alta qualità.

Questa Smart TV è compatibile con una varietà di app di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Now TV e Dazn. Puoi accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti direttamente dalla TV, senza dover utilizzare dispositivi esterni. Il design della Samsung UE24N4300ADXZT è elegante e sottile, in grado di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente.

Il televisore è predisposto per il Digitale Terrestre 2.0, garantendo una maggiore versatilità nella ricezione dei canali televisivi.

Se stai cercando un televisore di dimensioni più ridotte con funzionalità Smart TV e una qualità delle immagini eccellente, la Samsung UE24N4300ADXZT è una scelta ideale. La sua capacità di visualizzare contenuti in alta definizione e la tecnologia HDR rendono l’esperienza di visione eccezionale. Non farti scappare questa offerta e acquistala a soli 182€!

