Smart TV Samsung 77": BOMBA AMAZON, risparmi 632 euro

Chiudiamo la giornata con un’offerta che è davvero una bomba: non solo per il prodotto di cui ti stiamo per parlare, ma per l’incredibile sconto applicato da Amazon.

Stiamo parlando di un sogno: una fantastica Smart TV Samsung OLED da 77 pollici che oggi puoi acquistare con un risparmio di oltre 630 euro rispetto all’ultimo prezzo medio. Naturalmente, puoi scegliere di pagarla a rate tramite il metodo di pagamento Cofidis.

Smart TV Samsung 77 pollici in offerta

Questa Smart TV Samsung è dotata di uno schermo OLED con risoluzione 4K, che ti permette di avere immagini incredibilmente dettagliate e nitide. Il suo processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale assicura una luminosità e una definizione video di un’altro livello.

Con Quantum HDR OLED, questa Smart TV offre sfumature cromatiche spettacolari con colori accesi e neri profondi. Il Real Depth Enhancer aggiunge un livello extra di profondità alle tue immagini, facendoti sentire come se fossi davvero nel mezzo dell’azione. E se sei un appassionato di giochi, il Motion Xcelerator Turbo Pro con un Frame Rate fino a 144Hz in 4K ti offre azioni di gioco più realistiche che mai.

La Samsung QE77S94CATXZT non trascura l’audio. Dotata di Dolby Atmos, con speaker su 4 lati e sul retro del televisore, ti regalerà un’esperienza sonora multidimensionale e completamente immersiva. L’OTS Lite offre audio surround 3D sincronizzato con l’azione sullo schermo. Inoltre, con la funzione Q-Symphony, puoi ottenere una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti della TV.

Questa Smart TV non è solo per guardare programmi e film. Grazie al Gaming Hub, puoi accedere ai giochi in modo facile e veloce, senza dover passare attraverso lunghe procedure di avvio. Il Smart Hub ti permette di organizzare i tuoi contenuti preferiti in un unico posto, riunendo film, giochi e programmi. E con la funzionalità SmartThings, puoi controllare tutti i tuoi dispositivi smart direttamente dalla TV.

Non perdere l’opportunità di portare a casa un sogno e una delle migliori Smart TV sul mercato a un prezzo incredibilmente vantaggioso. L’offerta su Amazon è per tempo limitato, quindi affrettati prima che sia troppo tardi. Con un risparmio di 632 euro, non c’è momento migliore per migliorare il tuo sistema di intrattenimento domestico con la Samsung QE77S94CATXZT.

