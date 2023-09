Smart TV Samsung 50" 4K ad un PREZZO SUPER su Amazon (-33%)

Perché non iniziare la giornata con un grande acquisto per il tuo intrattenimento domestico? Su Amazon è attivo un forte sconto su questa Smart TV Samsung del 2023, quindi di ultimissima generazione, con diagonale da 50 pollici e risoluzione 4K.

Il prezzo in offerta è di 399 euro invece di 599: non sappiamo ancora per quanto durerà, per questa ragione ti suggeriamo di sbrigarti.

Smart TV Samsung 2023 in offerta Amazon

La Smart TV Samsung da 50 pollici offre tutto ciò che desideri da una TV moderna e molto altro ancora. Per iniziare, la sua risoluzione 4K garantisce una qualità dell’immagine eccezionale, con dettagli nitidi e colori vividi grazie alla tecnologia PurColour. Che tu stia guardando film, serie TV o semplicemente navigando su Internet, l’esperienza visiva sarà coinvolgente e realistica.

Questa Smart TV è infatti dotata di un potente processore Crystal 4K che non solo garantisce una qualità visiva eccezionale, ma offre anche un sistema di Upscaling che migliora la risoluzione dei contenuti di qualità inferiore. In poche parole, anche i tuoi vecchi film e programmi sembreranno migliori che mai.

Il Smart Hub di Samsung è la porta d’accesso a un mondo di contenuti. Diviso in tre categorie – Media, Game e Ambient – Smart Hub ottimizza la tua esperienza TV in base alle tue preferenze e abitudini di visione. Troverai facilmente i tuoi servizi di streaming preferiti come Netflix, Disney+, Prime Video e molti altri, oltre a poter accedere rapidamente alle tue app e ai tuoi giochi preferiti.

L’esperienza di visione non è completa senza un audio straordinario. La Smart TV Samsung offre un audio surround 3D che ti farà sentire al centro dell’azione. Inoltre, la tecnologia Adaptive Sound analizza in tempo reale il tipo di contenuto che stai guardando e regola l’audio di conseguenza. Che tu stia guardando un film d’azione, una serie TV drammatica o un documentario, l’audio sarà sempre perfetto.

La migliore notizia, come detto, è che oggi puoi ottenere questa incredibile Smart TV Samsung da 50 pollici 4K a un prezzo straordinario. Amazon ha applicato uno sconto del 33%, rendendo l’acquisto un vero affare. Invece di 599 euro, puoi portare a casa questa Smart TV per soli 399 euro.

