Smart TV Samsung 43" UHD 4K in super offerta col NO IVA di MediaWorld

MediaWorld ha da poco lanciato il NO IVA TV, una nuova promozione che prevede lo scorporo dell’IVA su tutti i televisori a tasso zero fino a domenica 21 maggio. Una delle offerte più invitanti è quella che ha per protagonista lo Smart TV Samsung da 43″ UHD 4K: grazie al NO IVA lo puoi acquistare in offerta a 319 euro anziché 389,99 euro. Come ricorda MediaWorld, lo scorporo dell’IVA corrisponde a uno sconto immediato del 18%.

Smart TV Samsung 43″ UHD 4K partecipa al NO IVA di MediaWorld

Lo Smart TV di Samsung in super offerta col NO IVA di MediaWorld è il Crystal UHD 4K da 43″ BU8070. Tra i principali punti di forza del nuovo televisore figurano la tecnologia Dynamic Crystal Colour, grazie alla quale puoi godere di qualcosa come un miliardo di sfumature di colori saturi e vive, per un’esperienza visiva molto più realistica rispetto a quella a cui sei abituato. A questo si aggiunge il processore Crystal 4K, in grado di migliorare in maniera sensibile la risoluzione sullo schermo. E con l’iconico design Slim Fit, sai già che il televisore si abbinerà alla perfezione allo stile del tuo arredamento.

La spedizione del televisore è gratuita. Puoi inoltre scegliere di pagare col finanziamento a tasso zero di Findomestic, con 20 rate mensili da 15,98 euro al mese.

Aggiungi al carrello ora lo Smart TV Samsung da 43″ per approfittare della promo NO IVA TV di MediaWorld e risparmiare 70 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Affrettati però, la promozione terminerà domenica 21 maggio.

