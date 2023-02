Smart TV QLED Samsung da 50" 4K UHD: FOLLIA Amazon(-49%)

Puoi lasciarti scappare un’offerta del genere? Una fantastica Smart TV QLED Samsung da 50″ 4K UHD oggi può essere tua al prezzo pazzesco di soli 609,99 € grazie allo sconto 49% che ti propone Amazon.

Un prodotto dalla qualità indiscutibile che per poco tempo ancora può essere tuo quasi a metà prezzo. Il dispositivo del noto marchio Samsung sarà in grado di offrirti immagini eccellenti con una profondità e dettagli nitidi in ogni punto dello schermo.

Potrai finalmente viverti una nuova esperienza di visione come al cinema, insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia, con contrasti e luminosità mai provati finora con una smart TV. Avrai la possibilità di sentirti e di immergiti nel centro della scena.

Infatti con questo televisore avrai una qualità audio senza rivali, grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nella Smart TV da 50″. Altra caratteristica fondamentale del dispositivo Samsung, è la presenza di un potente processore che sarà in grado di trasformare i contenuti di ogni sorgente nella straordinaria risoluzione 4K.

Potrai goderti, comodamente a casa tua, uno spettacolo alla stato puro, fotogramma per fotogramma, con qualsiasi livello di luminosità grazie ai colori brillanti. Con questa TV 4K UHD ogni dettaglio, anche il più impercettibile, sarà straordinariamente definito.

La TV Samsung QLED, ovviamente, è predisposta per ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, dunque non avrai bisogno di utilizzare il decoder TV. Insomma una TV eccezionale e dalla qualità impeccabile sotto ogni punto di vista. Qualità dell’audio, immagini in 4K UHD e prestazioni eccellenti grazie al processore Quantum 4K ti permetteranno di avere esperienze visive senza precedenti.

Impeccabile anche dal punto di vista del prezzo, quindi corri su Amazon e affrettati ad acquistare la Smart TV QLED Samsung da 50″ 4K UHD approfittando dello sconto pazzesco del 49%. Non perdere altro tempo, domani potrebbe essere troppo tardi e la TV potrebbe tornare a prezzo pieno (1.199,00€). Sarebbe un vero e proprio peccato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.