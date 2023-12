Smart TV QLED in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (50 e 55 pollici)

Chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV può puntare oggi sull’offerta Amazon dedicata a TCL 50CF630. Si tratta di un TV con pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K che viene proposto al prezzo scontato di 349 euro, raggiungendo così il suo prezzo minimo storico. Il modello è dotato della piattaforma smart Fire TV.

Smart TV QLED di TCL: in offerta su Amazon al minimo storico

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.